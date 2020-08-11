11 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
11 Ağustos 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
11.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 11.08.2020 06:46
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Galip Derviş
01:30 Siyah Beyaz Aşk
02:00 Uzak Ara Eğlence
03:30 Siyah Beyaz Aşk
04:15 Akasya Durağı
05:00 5N 1K
05:45 Yabancı Damat
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Postacı
20:00 Çarkıfelek
21:45 Çatı Katı Aşk
22:30 Süper Magazin
Kaynak: InterSinema.com