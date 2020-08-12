11 Ağustos 2020 Haberleri
11 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
12.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 12.08.2020 00:19
- Esed rejiminin İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü
- Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
- Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörsit etkisiz hale getirildi
- Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
- Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
- Napoli, Juventus forması giyen Merih Demiral'a talip oldu
- Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir
- Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Eren Bülbül mesajı: Acısı hala yüreğimizde
- Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
- Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak
- Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanına destek mesajı
- Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
- Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
- Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a rest çekti: Misakımız Mavi Vatanımızdır
- Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
- Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandırılması getirildi
- Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
- Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
- Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
- Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
- Rize'de sel felaketinden etkilenen Kaçkar Köyü havadan görüntülendi
- Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da 'yüksek riskli deney' olarak nitelendirildi
- Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
- Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü
- Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu
- Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
- 'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
- Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye koronavirüs övgüsü: Salgın hızlı kontrol altına alındı
- Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı
- Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz
- Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu
- Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
- Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum
- ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
- Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı
- Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
- Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı
- Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
- Sason Kaymakamı, maskesiz vatandaşa resmen yalvardı: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın