11 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 11 Ağustos 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Transfer 00:00 Maç Sonu 01:00 Maç Saati 01:15 Süper Lig Top 10 Kurtarış 01:30 Transfer 02:30 Gol Kralı Alexander Sorloth 02:45 Maç Saati 04:00 beIN Manşet 04:30 Transfer 05:30 Maç Saati 05:30 Maç Sonu 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü 07:00 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:15 Süper Lig Maç Özetleri 07:30 Maç Saati 08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 11:00 Transfer 12:00 Maç Saati 13:30 Süper Lig Top 10 Kurtarış 13:30 Asist Kralı Edin Visca 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:00 Futbolun Şehirleri 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:30 Süper Lig Sezonun 11'i 14:45 M. Başakşehir Top 10 Gol 15:00 beIN Wellness 15:00 Spor ve Sağlık 15:30 Maç Saati 16:00 Maç Saati 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 17:45 Gol Kralı Alexander Sorloth 18:00 Transfer 19:00 Kolaysa Anlat 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü 20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 21:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü 21:00 Maç Önü 22:00 Inter - Leverkusen 22:00 Wolverhampton - Sevilla 22:00 Maç Saati 22:45 UEFA Avrupa Ligi 23:00 Inter - Leverkusen 23:00 Wolverhampton - Sevilla 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com