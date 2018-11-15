11. Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi Hazırlık Toplantıları - Addis
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Afrika Birliği (AU) binasından dış detaylar Toplantıya katılanlardan detaylar Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in konuşma yapması Afrika Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 17 Kasım'da düzenlenecek 11.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Afrika Birliği (AU) binasından dış detaylar
Toplantıya katılanlardan detaylar
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in konuşma yapması Afrika Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 17 Kasım'da düzenlenecek 11. Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi öncesinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği (AU) binasında bir araya geldi. Toplantıya katılan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, konuşma yaptı.