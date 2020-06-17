11 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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11 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yalova'da, 11 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

17.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:39

Yalova'da, 11 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen ve haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, drone görüntüleri de paylaşılan operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen S.E. (38), H.D. (22), İ.G. (21), M.E. (33) ve B.Y.'nin (17) gözaltına alındığı aktarıldı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda toplam 26,35 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, gözaltına alınan 5 şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 kişinin ise adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Aynı gün akşam saatlerinde il merkezi ve Bağlarbaşı Mahallesi'nde sabit nokta ve umuma açık yerlere yönelik gerçekleştirilen uygulama kapsamında kontroller yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"234 şahsın sorgusu yapılmış, 84 araç sorgulanarak kontrol edilmiş, 5 araca trafik yönünden toplam 7 bin 99 lira para cezası uygulanmış, bir alkollü şahsa adli işlem yapılmış, 3 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebliğ yapılmış, 7 iş yeri kontrol edilmiş, 2 İş yerine ruhsatsız çalışmaktan gerekli tutanak tanzim edilmiştir. Bahse konu uygulamalarda 25 ekip ve 245 polis memuru, 2 detektör köpek görev almıştır."

11 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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