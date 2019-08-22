11-12 yaş Okçuluk il birinciliği başladı

22.08.2019 11:47

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları başladı.



Dereceye giren sporcuların 30 Ağustos 2019'da Bursa'da yapılacak olan 11-12 Yaş Okçuluk Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığı müsabakalar oldukça heyecanlı geçiyor. 35 sporcunun kıran kırana mücadele ettiği İl Birinciliği müsabakalarında sporcular Türkiye Şampiyonası katılmak için ok atıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA