11-12 ARALIK 2021 SPORTİF SALSA 1. ETAP YARIŞMALARI PROGRAMI

Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü organizatörlüğünde 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde Antalya'da yapılacak olan Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası 1. Etap Yarışmaları programı yayınlanmıştır.

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