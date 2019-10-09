11.11 Festivaline Hazırlıklar Başladı, Yılın Alışveriş Günü 11.11

09.10.2019 03:14

n11.com'un beklenen alışveriş festivali 11.11 yaklaşıyor!

Kuponlarını biriktirmeye bugün başla, 11 Kasım'da harca. 11.11'in hikayesini biliyor musunuz?



Türkiye'nin önde gelen e- ticaret platformu n11.com'un her sene heyecanla beklenen alışveriş festivali 11.11 için geri sayım başladı. 7 Ekim tarihinden itibaren ana sayfa üzerinden toplanacak, satın alınacak ve günlük oyunlardan kazanılacak binlerce kuponla n11.com, "Yılın Alışveriş Günü 11.11"de yine dev fırsatlar ve bambaşka bir alışveriş deneyimi sunacak. Tüm bunların yanı sıra e-ticaret dünyası, n11 ile gelenekselleşen otomobil satışına bu yıl da şahitlik edecek.



Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu n11.com'un, ülkenin dört bir yanındaki on binlerce iş ortağıyla, milyonlarca ürünü dev indirimlerle sunduğu 11.11 için geri sayım başladı. Onlarca kategoride binlerce ürünün dev indirimlerle yeni sahiplerini beklediği "11.11 alışveriş festivali" için 7 Ekim itibariyle kampanya sayfaları kullanıcılara açıldı. Online alışveriş tutkunlarının, kampanya boyunca, farklı tutarlarda toplayacağı, satın alacağı ya da eğlenceli oyunlardan kazanacağı kuponlar, 11 Kasım'a kadar birikecek ve 11.11 gününde avantajlı bir alışveriş deneyimine dönüşecek.



İnternetten otomobil satışını Türkiye'ye ilk kez 11.11'le kazandıran n11.com, bu yıl yine iddialı ürünlerde dev indirimler yapacak. 11.11'i yine bir alışveriş festivaline dönüştürmeye hazırlanan n11.com'da kullanıcılar, kampanya günü kullanmak üzere "Tık Hızında Kupon"ları tek tıkla hesabına yükleyebilecek. n11.com'un mobil uygulamasında belirli saatlerde açılacak Kuponmatik çarkı da kullanıcısına sürpriz indirim kuponları dağıtacak. Fırsatların 24 saat boyunca hız kesmeden devam edeceği Yılın Alışveriş Günü'nde n11.com'a gelen kulanıcılar, kuponların yanı sıra o güne özel binlerce marka ve üründe sunulan fırsatlarla ve sepette ek indirimlerle avantajlı alışverişin tadını çıkaracak.



Tek tıkla kuponlar hesabında!

Kullanıcılar; hafta içi 09.00-11.00, 15.00-17.00, 19.00-21.00 saatleri arasında ve hafta sonu 11: 00 ve 18: 00 saatlerinde tek tıkla hesaplarına yükleyecekleri kuponları 11 Kasım günü kullanabilecek. Kullanıcılar, 4 Kasım'dan 8 Kasım'a kadar her gün 09: 00'da kupon satın alma şansına da sahip olacak.



Kuponmatik'i çevir, indirim kuponlarını kap!

n11.com'un mobil uygulamasında her gün saat 20.00'de açılacak Kuponmatik'le çark çeviren kullanıcılar, sürpriz indirim kuponlarını kazanabilecek.



11.11 günü sepete özel indirimler!

n11.com; 7 Ekim itibarıyle dağıtacağı binlerce kuponun yanı sıra 11.11 gününde binlerce marka ve üründe sürpriz indirimler yapacak.

Kaynak: Teknotalk.com