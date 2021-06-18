11.06.2021 Haziran Ayı Meclis Gündemi
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11.06.2021 Haziran Ayı Meclis Gündemi

11.06.2021 Haziran Ayı Meclis Gündemi
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Meclisi 08. 06. 2021 tarihli Meclis toplantısında çoğunluk sağlanamadığından Belediye Meclisi 11. 06. 2021 Cuma günü saat: 14. 30'de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere HAZİRAN ayı toplantısını 3. birleşimini yapacaktır.

Belediye Meclisi 08. 06. 2021 tarihli Meclis toplantısında çoğunluk sağlanamadığından Belediye Meclisi 11. 06. 2021 Cuma günü saat: 14. 30'de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere HAZİRAN ayı toplantısını 3. birleşimini yapacaktır.

Keyfiyet 5393 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince ilan olunur.

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meclisgündemi

Kaynak: Habermetre

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11.06.2021 Haziran Ayı Meclis Gündemi - Haberler
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