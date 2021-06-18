11.06.2021 Haziran Ayı Meclis Gündemi
Belediye Meclisi 08. 06. 2021 tarihli Meclis toplantısında çoğunluk sağlanamadığından Belediye Meclisi 11. 06. 2021 Cuma günü saat: 14. 30'de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere HAZİRAN ayı toplantısını 3. birleşimini yapacaktır.
Belediye Meclisi 08. 06. 2021 tarihli Meclis toplantısında çoğunluk sağlanamadığından Belediye Meclisi 11. 06. 2021 Cuma günü saat: 14. 30'de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere HAZİRAN ayı toplantısını 3. birleşimini yapacaktır.
Keyfiyet 5393 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince ilan olunur.
Görüntülemek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
meclisgündemi
Kaynak: Habermetre