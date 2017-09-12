109 Kişinin Etkilendiği Varil Olayıyla İlgili 2 Gözaltı

109 kişinin etkilendiği varil olayıyla ilgili 2 gözaltı



SİİRT - Siirt'te 109 kişinin etkilendiği varil olayına ilişkin 2 köylü gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "11 Eylül 2017 günü akşam saatlerinde Siirt merkez Aktaş köyünde meydana gelen klor gazı sızıntısı sonucu 109 kişi zehirlenme şikayeti ile Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayın öğrenilmesiyle birlikte tüm ilgili kurumlar harekete geçirilerek, Aktaş köyünde gerekli tedbirler alınmıştır. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu, köy halkından C.Ç., C..C, A.K. isimli şahıslar Kurtalan İlçe Belediyesinin su deposu mevkiinde buldukları klor tankını alarak köye getirdikleri ve merak sonucu vanasını açtıkları anlaşılmıştır. Vanası açılan tanktan yayılan klor gazından kısa sürede köy sakinleri etkilenmiştir. Tedbir amaçlı tahliye edilen köylüler saat 01.00 sıralarında tekrar köylerine dönmüşlerdir. Şüpheliler C.Ç. ve A.K. yakalanmış olup, C.C.'ye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Konu ile ilgili Siirt Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.