108MP Kameralı Xiaomi mi 10, Bir Ülkede Daha Çıkış Yapıyor Xiaomi mi 10, geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılmıştı. 27 Mart'ta da global lansman düzenlenecek ve aynı gün satışa çıkacak

Xiaomi mi 10, geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılmıştı. 27 Mart'ta da global lansman düzenlenecek ve aynı gün satışa çıkacak. 31 Mart'ta cihazın Hindistan'da tanıtılacağı ve hemen ardından satışa sunulacağı Xiaomi tarafından duyuruldu.

Xiaomi, mi 10 serisi amiral gemisi telefonlarını Hindistan'da da tanıtacağını duyurdu. Xiaomi Başkan Yardımcısı, Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain, Hindistan'daki mi hayranlarına müjdeyi verdi. Resmi Twitter üzerinden mi 10 serisinin 31 Mart'ta tanıtılacağını paylaştı.

Xiaomi, 2017'de Hindistan'a amiral gemisi akıllı telefon modeli getirmeme kararı almıştı. mi 5 ülkede satışa sunulan son üst modeldi. Yıllar sonra şirket yapılandırmada büyük değişikliklere gitti. Resmi ve Poco'yu ayrı bir marka haline getirdi ve Hindistan pazarına amiral gemisi akıllı telefon modeli getirmeye karar verdi. Ancak ithalat vergileri, artan mal ve hizmet vergisi, para biriminin değerinin düşük olması gibi faktörler nedeniyle telefonun Çin'de fiyatlandırıldığından daha pahalı olacağı belirtildi.

Xiaomi mi 10 Özellikleri

Xiaomi mi 10 serisi, dörtlü arka kamera kurulumu ile geliyor. Birincil kamera f/1.7 diyafram, 1/1.33" sensör, 108MP çözünürlükte. 108 megapiksel ana kameraya 12mm odak uzunluğuna sahip 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik sensörü, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Ön kamera 20MP çözünürlükte. Birincil kamera 8K 30fps video çekebiliyor. mi 10, kavisli 6.67 inç, Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen Super AMOLED panele sahip. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran, HDR10+ desteği sunuyor, 90Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Cihazın kalbinde Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snadpragon 865, dolayısıyla Adreno 650 grafik işlemci birimi bulunuyor ve 5G bağlantısı destekleniyor. 256GB UFS 3.0 depolama ve 12GB LPDDR5 RAM ile geliyor. 4780 mAh batarya, 30W hızlı şarj ve kablosuz şarjın yanı sıra ters şarjı destekliyor.