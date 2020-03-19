108MP Kameralı Xiaomi mi 10, Bir Ülkede Daha Çıkış Yapıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› 108MP Kameralı Xiaomi mi 10, Bir Ülkede Daha Çıkış Yapıyor - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, xiaomi, Teknoloji

108MP Kameralı Xiaomi mi 10, Bir Ülkede Daha Çıkış Yapıyor

Xiaomi mi 10, geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılmıştı. 27 Mart'ta da global lansman düzenlenecek ve aynı gün satışa çıkacak

19.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:33
108MP Kameralı Xiaomi mi 10, Bir Ülkede Daha Çıkış Yapıyor

Xiaomi mi 10, geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılmıştı. 27 Mart'ta da global lansman düzenlenecek ve aynı gün satışa çıkacak. 31 Mart'ta cihazın Hindistan'da tanıtılacağı ve hemen ardından satışa sunulacağı Xiaomi tarafından duyuruldu.

Xiaomi, mi 10 serisi amiral gemisi telefonlarını Hindistan'da da tanıtacağını duyurdu. Xiaomi Başkan Yardımcısı, Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain, Hindistan'daki mi hayranlarına müjdeyi verdi. Resmi Twitter üzerinden mi 10 serisinin 31 Mart'ta tanıtılacağını paylaştı.

Mi Fans, wait is over! ??#???????? ???? ?????????????????? ???? ???????? ?????????? ???? ????: ???? ????.

Watch Livestream across @XiaomiIndia social media handles. Know more here: ?? https://t.co/oKPXrAaCYf

RT with #Mi10IsHere and #108MP if you are excited. ??#Xiaomi ??? pic.twitter.com/P4KkLWFH95

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 19, 2020

Xiaomi, 2017'de Hindistan'a amiral gemisi akıllı telefon modeli getirmeme kararı almıştı. mi 5 ülkede satışa sunulan son üst modeldi. Yıllar sonra şirket yapılandırmada büyük değişikliklere gitti. Resmi ve Poco'yu ayrı bir marka haline getirdi ve Hindistan pazarına amiral gemisi akıllı telefon modeli getirmeye karar verdi. Ancak ithalat vergileri, artan mal ve hizmet vergisi, para biriminin değerinin düşük olması gibi faktörler nedeniyle telefonun Çin'de fiyatlandırıldığından daha pahalı olacağı belirtildi.

Xiaomi mi 10 Özellikleri

Xiaomi mi 10 serisi, dörtlü arka kamera kurulumu ile geliyor. Birincil kamera f/1.7 diyafram, 1/1.33" sensör, 108MP çözünürlükte. 108 megapiksel ana kameraya 12mm odak uzunluğuna sahip 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik sensörü, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Ön kamera 20MP çözünürlükte. Birincil kamera 8K 30fps video çekebiliyor. mi 10, kavisli 6.67 inç, Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen Super AMOLED panele sahip. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran, HDR10+ desteği sunuyor, 90Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Cihazın kalbinde Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snadpragon 865, dolayısıyla Adreno 650 grafik işlemci birimi bulunuyor ve 5G bağlantısı destekleniyor. 256GB UFS 3.0 depolama ve 12GB LPDDR5 RAM ile geliyor. 4780 mAh batarya, 30W hızlı şarj ve kablosuz şarjın yanı sıra ters şarjı destekliyor.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haber
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haber
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı Haber
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar Haber
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Haber
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Virüs salgınında yarından itibaren hızlı tanı kitleri kullanılacak Haber
Virüs salgınında yarından itibaren hızlı tanı kitleri kullanılacak
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Guido Senia Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: 108MP Kameralı Xiaomi mi 10, Bir Ülkede Daha Çıkış Yapıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 15:35:24. #1.15#
title