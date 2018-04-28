108 Yıllık Çınar" Yeniden Süper Lig'de

108 Yıllık Çınar" Yeniden Süper Lig'de

- "108 yıllık çınar" yeniden Süper Lig'de Taraftarların slogan atması ANKARA - Türk futbolunun 108 yıllık mazisi olan kulübü MKE Ankaragücü, 6 sezonluk aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e döndü.

- "108 yıllık çınar" yeniden Süper Lig'de
Taraftarların slogan atması ANKARA - Türk futbolunun 108 yıllık mazisi olan kulübü MKE Ankaragücü, 6 sezonluk aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e döndü. MKE Ankaragücü taraftarları, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ve kentin caddelerinde Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı coşkuyla kutladı.

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