108 santimetre boyundaki Ayşe'nin, halterde şampiyonluk hedefi
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108 santimetre boyundaki Ayşe'nin, halterde şampiyonluk hedefi

27.10.2020 08:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:29
108 santimetre boyundaki Ayşe'nin, halterde şampiyonluk hedefi

ANTALYA'da 108 santimetre uzunluğunda arkeoloji öğrencisi Ayşe Şirip (22), başkalarına muhtaç kalmadan ayakları üzerinde durabilme hedefiyle sürdürdüğü yaşamında, güler yüzüyle çevresindekilere de örnek oluyor.

ANTALYA'da 108 santimetre uzunluğunda arkeoloji öğrencisi Ayşe Şirip (22), başkalarına muhtaç kalmadan ayakları üzerinde durabilme hedefiyle sürdürdüğü yaşamında, güler yüzüyle çevresindekilere de örnek oluyor. Eğitim hayatının yanı sıra spora da ilgi duyan Ayşe Şirip, güçlü bir kadın olduğunu kanıtlamak için başladığı halterde şampiyonluklar hedefliyor.

Antalya'da oturan Ayşe Şirip, akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya geldi. Cüce olmasından dolayı çocukluğunda zor bir dönem geçiren Ayşe, 'ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma' hedefiyle hayata tutundu. Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe, kısa boyu nedeniyle hissettiği dışlanmışlık duygusunu hayata güler yüzle bakarak, aşmaya çalıştı. Sosyal yaşamında arkadaşlarıyla gezmeyi çok seven Ayşe, 'bunu yapamazsın' diyenlere inat, her zaman başarılı olmayı hedefledi.

KÜÇÜK ADIMLARLA BÜYÜK HAYALLERİN PEŞİNDESağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başlayan Ayşe Şirip, daha sonra hobi amaçlı haltere yöneldi. Antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapan 108 santimetre uzunluğundaki Ayşe, başarısıyla dikkati çekti. Hobi amaçlı başladığı halter sporunda kendisine hedefler belirleyen Şirip, Türkiye şampiyonluğunu hayal ediyor. Ayşe Şirip'in en büyük isteği ise açacağı kafede mutfağında hazırladığı yemekleri müşterilerine sunmak.

'HALTERİN TANRIÇASI ARTEMİS'Kazı alanında çalışma hedefiyle üniversite eğitimini sürdüren Ayşe Şirip, mezun olduktan sonra arkeolog olarak görev yapıp, tarihe ışık tutmayı istiyor. Yunan mitolojisinde bereketin sembolü olan doğa tanrıçası Artemis'in efsanelerine ilgi duyduğunu anlatan Ayşe Şirip, "Halterde şampiyonluk kazanmak istiyorum. Halter dünyasının Artemis'i olacağım. Daha yolun başındayım ama kazanacağıma inanıyorum" dedi.ARKEOLOJİ OKUYUP, ŞAMPİYONALARA HAZIRLANIYOR

İnsanların bakışı ya da 'yapamazsın' sözünün kendisini her zaman güçlendirdiğini, engelli bir birey olarak başkalarına muhtaç yaşam sürmek istemediğini vurgulayan Ayşe Şirip, "Daha güçlü biri olduğumu kanıtlamak, insanlara kendimi göstermek için halter, muaythai sporu yapıyorum. Arkeoloji okuyorum. Kendimi sürekli geliştiriyorum. İleride kendi işimi yapıp bir kafe işletmek istiyorum. Çocukluğum zor geçti. Sürekli birine muhtaç yaşamak, insanların aşağılayıcı bakışlarına maruz kalmak beni çok zorladı. Yaşım büyüdükçe o bakışlardan, söylemlerden güç aldım. Kendimi daha güçlü hissettim. Üniversitede arkeoloji okumaya başladım. İnsanlar 'yapamazsın' dedi ama okuluma devam ediyorum. Kendi bölümümde işe girmek, kazı alanında çalışmak hayalim. Sağlıklı bünye için başladığım muaythai sporuyla kendimi güçlendirip, kondisyon yaptım. Halter sporunu seviyorum. Başlangıç aşamasındayım ama ileride yarışmalara katılacak kadar kendime güveniyorum" diye konuştu.


108 santimetre boyundaki Ayşe'nin, halterde şampiyonluk hedefi
108 santimetre boyundaki Ayşe'nin, halterde şampiyonluk hedefi
108 santimetre boyundaki Ayşe'nin, halterde şampiyonluk hedefi
108 santimetre boyundaki Ayşe'nin, halterde şampiyonluk hedefi
108 santimetre boyundaki Ayşe'nin, halterde şampiyonluk hedefi
108 santimetre boyundaki Ayşe'nin, halterde şampiyonluk hedefi
108 santimetre boyundaki Ayşe'nin, halterde şampiyonluk hedefi
108 santimetre boyundaki Ayşe'nin, halterde şampiyonluk hedefi
108 santimetre boyundaki Ayşe'nin, halterde şampiyonluk hedefi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

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