108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, 108 metre yüksekliğindeki eski bir banka binası kontrollü patlamayla yıkıldı. Geçen yıl eylül ayında çıkan bir yangında 3 itfaiye erine mezar olan yüksek yapı, yapılan denetlemelerde güvenli bulunmamış ve yıkılması kararlaştırılmıştı.
02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, 108 metre yüksekliğindeki eski bir banka binası kontrollü patlamayla yıkıldı.
Ülkenin yıkılan en yüksek ikinci binası bir dönem Bank of Lisbon'a ev sahipliği yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com