108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Haberler » Dünya » 108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu - Haber

108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, 108 metre yüksekliğindeki eski bir banka binası kontrollü patlamayla yıkıldı.

24.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:21

'nın Johannesburg kentinde, 108 metre yüksekliğindeki eski bir banka binası kontrollü patlamayla yıkıldı. Geçen yıl eylül ayında çıkan bir yangında 3 itfaiye erine mezar olan yüksek yapı, yapılan denetlemelerde güvenli bulunmamış ve yıkılması kararlaştırılmıştı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: 108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et