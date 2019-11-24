108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu

24.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:21

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, 108 metre yüksekliğindeki eski bir banka binası kontrollü patlamayla yıkıldı. Geçen yıl eylül ayında çıkan bir yangında 3 itfaiye erine mezar olan yüksek yapı, yapılan denetlemelerde güvenli bulunmamış ve yıkılması kararlaştırılmıştı.View on euronews