108 Hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

108 Hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı

17.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:06
108 Hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde geçen yıl geri dönüşümü sağlanan 108 hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde geçen yıl geri dönüşümü sağlanan 108 hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı sağlandı. Son 5 yılda dönüştürülen 703 gemiden ekonomiye sağlanan katkı ise 1,2 milyar doları geçti.

Gemi geri dönüşüm sektörü, demir çelik fabrikaları ve haddehanelerin hurda hammadde ihtiyaçlarının sağlanması ve hurda hammadde ithalatının düşürülmesine katkı sağlıyor. Türkiye'de gemi söküm bölgesi olan Aliağa'da 22 gemi geri dönüşüm firması faaliyet gösteriyor. Sökülmek üzere Türkiye'ye gelen gemiler incelenerek kayıt altına alınıyor. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca gemi yerinde inceleniyor ve söküm sahasının fiziki şartlara uyup uymadığı kontrol ediliyor.

Geçen yıl çelik ağırlıkları 855 bin ton olan 108 geminin geri dönüşümü sağlandı. Çelik ağırlıkların yüzde 14'ü kuru yük, yüzde 25'i platform, yüzde 4'ü romorkör, yüzde 1'i duba-barç, yüzde 11'i tanker, yüzde 19'u yolcu ve yüzde 26'sı da diğer gemilerden oluştu. 108 geminin geri dönüşümü ile ekonomiye yaklaşık 450 milyon ABD doları katkı sağlandı.

Son 5 yılda ise toplamda dönüştürülen 703 gemiden ekonomiye sağlanan katkı 1,2 milyar ABD dolarını geçti. Geçen yıl bin 300 kişinin doğrudan istihdam edildiği gemi geri dönüşüm sektöründe, dönüşüme bağlı olarak gelişen gemi yan sanayi, tekne bakım/tamir sanayi haddehaneler, müteahhitler, taşeronlar, nakliyeciler yardımcı hizmetler ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanmış oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 108 Hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 10:19:31. #1.16#
title