108 bin işlemden 65 milyon TL harç geliri
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108 bin işlemden 65 milyon TL harç geliri

108 bin işlemden 65 milyon TL harç geliri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü, 2021 Mayıs ayı itibarıyla 108 bin 474 adet işlemden devlete 64 milyon 955 bin TL harç geliri sağladı.

Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü, 2021 Mayıs ayı itibarıyla 108 bin 474 adet işlemden devlete 64 milyon 955 bin TL harç geliri sağladı.

Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü, kadastro çalışmaları kapsamında Samsun ve ilçelerinde toplam bin 248 birimin kadastrosunu yaparak, il sınırındaki kadastro çalışmalarını yüzde 100 oranında tamamlandı. Öte yandan Samsun genelinde 1 milyon 144 bin 527 adet parsel bulunuyor.

2021 yılı Mayıs sonu itibarıyla Samsun ve ilçeleri tapu müdürlüklerinde 108 bin 474 işlem sayısı ile devlete sağlanan tapu harç geliri 64 milyon 955 bin 588 TL oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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