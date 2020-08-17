1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazırlanıyor
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1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazırlanıyor

Bu yıl 949. yıldönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi için Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda çalışmalar devam ediyor.

17.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:45

Bu yıl 949. yıldönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi için Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda çalışmalar devam ediyor.

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar son aşamaya geldi. İlçenin Çarho mevkisindeki 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı, 23-26 Ağustos tarihleri arasında okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü, gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 40 çadırın ve bir han çadırının bulunduğu etkinlik alanı havadan drone ile görüntülendi. Bu yıl korona virüs salgınından dolayı tedbirlerin uygulanacağı alanda güreş müsabakaları iptal edilirken salgına karşı en az riskli spor etkinlikleri ve kültürel etkinlikler olacak. 25 Ağustos'ta Ahlat'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alanı ziyaret etmesi bekleniyor.

(Özkan Olcay/İHA)

1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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