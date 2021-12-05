1071 Malazgirt Spor ile Hasköy Yıldırım Spor berabere kaldı

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - Muş 1. Amatör Ligi 5. haftasında güçlü rakibi Hasköy Yıldırım Spor ile karşı karşıya gelen 1071 Malazgirt Spor Kulübü sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Muş 1. Amatör Ligi 5. haftasında 1071 Malazgirt Spor Kulübü, Malazgirt Şehir Stadında Hasköy Yıldırım Spor ile karşılaştı. Malazgirt'te oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı. İkinci yarıda ise daha istekli oynayan 1071 Malazgirt Spor Kulübü, başka gol bulmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı. 1071 Malazgirt Spor Kulübü bu beraberlik ile puanını 10'a çıkarttı.

Karşılaşırlaşmayı 90 dakika tribünden izleyen Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 90 dakika boyunca centilmence futbol oynayan her iki kulübü de tebrik ederek kalan maçlarında başarılar diledi.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İsmail Türeli ise "Zorlu bir mücadeleydi. Hasköy ekibi gerçekten tam profesyonel bir takım. Çok centilmence oynadılar. Amacımız bu maçtan galip ayrılmaktı fakat saha şartları bizleri ve rakip takımımızın oyununu bozdu. İnşallah şampiyonluk yolunda yara almadan ilerleriz" dedi. - MUŞ