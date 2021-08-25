1071 kutlamalarında atlı spor oyunları büyük ilgi görüyor

- 1071 kutlamalarında atlı spor oyunları büyük ilgi görüyor Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen atlı spor oyunları büyük ilgi görüyor.

- 1071 kutlamalarında atlı spor oyunları büyük ilgi görüyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen atlı spor oyunları büyük ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Okçular Vakfı ve Ahlat Belediyesi'nin organizasyonuyla "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı" ve "Ahlat Millet Bahçesi"ndeki etkinlik alanında gerçekleştirilen atlı spor oyunları vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikle atlı okçuluk, okçuluk, cirit gibi oyunların yanı sıra at üzerinde ok atma, kılıç ve mızrak kullanma gibi gösteriler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, ayrıca alanda canlandırılan 1071 Malazgirt Zaferi oyunu ise heyecanla izleniyor. Etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşlardan Zekai Gözel, "Ahlat gibi bir yerde özellikle unutulmaya yüz tutmuş böyle bir etkinliğin olması bizleri mutlu etmiştir. Bu etkinliği izlemek için ailece geldik. İnşallah bu Türkiye'nin tamamına yayılan bir etkinlik olur. Baktığımızda 7'den 70'e bütün toplumumuzun buraya gelip unutulmaya yüz tutmuş bu sporu izleyerek, belki çocuklarının onlara yönelmesini sağlayarak daha güzel bir çalışma olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Öte yandan atlı sporcuların gösterilerine fotoğrafçılar da büyük ilgi göstererek arşivlerine eşsiz fotoğraflar katıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay