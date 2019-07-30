1071 akademisyenden AYM'ye 'Barış İçin Akademisyenler' tepkisi: Skandal karara imza attılar

1071 akademisyenden AYM'ye 'Barış İçin Akademisyenler' tepkisi: Skandal karara imza attılar

Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin 1071 akademisyen karşı bildiri imzaladı

1071 akademisyenden AYM'ye 'Barış İçin Akademisyenler' tepkisi: Skandal karara imza attılar

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin 1071 akademisyen karşı bildiri imzaladı.

Karara tepki gösteren 1071 akademisyen tarafından imzalanan bildiride, "AYM'nin skandal bir karara imza attığı" belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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