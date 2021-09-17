107 YAŞINDAKİ BEKTAŞ ERGÜL, UZUN YAŞAMANIN SIRRINI ANLATTI

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Bektaş Ergül, uzun yaşamının sırrının beslenmesine dikkat etmesinden ve yaptığı her işten mutluluk duymasının olduğunu söyledi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk, 61 torunu bulunan Bektaş Ergül, yıllara adeta meydan okuyor. Torunun torunlarını gören 107 yaşındaki Ergül, uzun yıllar sağlıklı yaşamasını beslenmesine ve mutlu yaşamasına borçlu olduğunu söyledi.

'HİÇBİR ZAMAN HASTA OLMADIM'

Yemek ayrımı yapmadan tüm yemekleri yediğini dile getiren Ergül, "Tarhana, bulgur, börülce, nohut, peynir, pekmez gibi tüm yiyecekleri yerdim. Taş gibi gezerdim ve hiçbirimizde hastalık olmazdı. Yemem ve içmeme dikkat ederdim. Mutlu ve her yaptığım işi sevinçle yaptım. Bu yaşa kadar ne yapıp ettiysem hep memnun kaldım. Mutlu olmaya gayret gösterdim. Bu yaşa kadar ne komşularımdan ne köylülerimden ne de bu şehirde bu yaşına kadar yaşamış kimseyi duymadım. Onun için Allah'a dua ediyorum" diye konuştu.

Babasını hiç görmediğini kaydeden Ergül, "Babamı, ben küçükken Çanakkale Savaşı'nda askere almışlar. Daha sonra Yemen'e gidiyor ve esir kalıyor. Ondan sonra babama ne olduğunu bilen yok. Ben de çiftçilik yaptım. At arabası yapar, satardım. Elimden her iş gelirdi. Annemden eşime, çocuğumdan torunlarıma kadar hepsiyle çok mutlu bir yaşam sürdüm. Uzun yıllar sağlıklı yaşamamın ve sağlıklı beslenmeme ve mutlu yaşamama borçluyum" diye konuştu.