107 yaşındaki Amerikalı kadından uzun yaşam sırrı: Hiç evlenmedim

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Bronx sakinleri, komşuları Louise Signore'nin 107. yaşını kutladı. Signore uzun yaşamın sırrını soranlara "Hiç evlenmedim, sır bu" diyor.

Aktif bir gün geçirdiğini, dans ettiğini tombala oynadığını belirten İtalyan kökenli Signore hayatı boyunca bekar kalmış. Sağlıklı bir diyet uyguladığını ve egzersiz yaptığını anlatan Signore'nin komşuları 99 yaşından bu yana her yıl onun doğum gününü kutluyor ve şerefine parti veriyor. Euronews.com'da Görüntüle