107 yaşındaki Amerikalı kadından uzun yaşam sırrı: Hiç evlenmedim
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Bronx sakinleri, komşuları Louise Signore'nin 107. yaşını kutladı. Signore uzun yaşamın sırrını soranlara "Hiç evlenmedim, sır bu" diyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Bronx sakinleri, komşuları Louise Signore'nin 107. yaşını kutladı. Signore uzun yaşamın sırrını soranlara "Hiç evlenmedim, sır bu" diyor.
Aktif bir gün geçirdiğini, dans ettiğini tombala oynadığını belirten İtalyan kökenli Signore hayatı boyunca bekar kalmış. Sağlıklı bir diyet uyguladığını ve egzersiz yaptığını anlatan Signore'nin komşuları 99 yaşından bu yana her yıl onun doğum gününü kutluyor ve şerefine parti veriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Dünya Haberleri
14:06 İstanbul Valiliği: 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi