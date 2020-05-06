107 ülkeden Türk vatandaşları ülkeye getirildi
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107 ülkeden Türk vatandaşları ülkeye getirildi

107 ülkeden Türk vatandaşları ülkeye getirildi
06.05.2020 23:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:52

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirler kapsamında, şimdiye kadar 107 ülkeden Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirler kapsamında, şimdiye kadar 107 ülkeden Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.

Kıran, Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) Instagram hesabından canlı yayınlanan "Kültür Sohbetleri" etkinliğine katıldı.

"Kovid-19 Mücadelesinde Yurt Dışı Operasyonları?" başlığıyla yapılan söyleşide Kıran, dünyanın eşine ender rastlanan bir krizle karşı karşıya olduğunu, Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye getirme sürecinde son derece hassas planların uygulandığını vurguladı.

Kıran, şöyle devam etti:

"Şu anda, bugün itibarıyla 107 ülke oldu. Her geçen gün bu sayı artıyor, rakamlar güncelleniyor, 70 bine yaklaşıyoruz. Bugün dünyanın bir ucundan, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan vatandaşlarımız şu an havada. Önce Doha'ya inecekler, yarın ülkemize gelecekler. Keza Arjantin ve Brezilya'dan şu anda havada uçağımız, orada bulunan vatandaşlarımızı ülkemize getiriyoruz. Kuveyt'teki vatandaşlarımızın şu sıralarda intikal etmiş olmaları lazım."

Bu süreçte diğer ülkelerin, Türkiye'nin ne kadar geniş bir ağa sahip olduğunu gördüğünü söyleyen Kıran, bütün havaalanlarının ve hava sahalarının kapatıldığı bir dönemde Türk Hava Yollarının (THY), alınan özel izinlerle, dünyanın dört bir tarafında havada olduğunu anlattı.

Türkiye'nin, Çin'in Vuhan kentinde Kovid-19'un ortaya çıkmasının ardından vatandaşlarını ülkeye getirmeye yönelik ilk operasyonunu 1 Şubat'ta yaptığını ifade eden Kıran, ambulans uçağa dönüştürülen "Koca Yusuf" adlı kargo uçağıyla Vuhan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan ve Arnavutluk vatandaşlarının da Türkiye'ye getirildiğini hatırlattı.

Kıran, şunları söyledi:

"Yaptığımız operasyonlarda pek çok farklı ülkeden vatandaşın tahliyesine de yardımcı olduk. 600'ün üzerinde vatandaşa, dünyanın dört bir tarafından ülkemizin tahliye operasyonları kapsamında yardımcı olarak onların da kendi ülkelerine kavuşmalarını sağladık. Aynı şekilde, Türkiye'den gitmek isteyen vatandaşlar da oldu. 200 bini aşkın yabancı ayrıldı ülkemizden. Bunların 20 bini, bizim onlara verdiğimiz destek sayesinde özel izinlerle ülkemizden ayrılabildi. Bu, aslında bu süreçte küresel iş birliği ve dayanışmanın da güzel bir örneği oldu."

Türkiye'nin, bu salgına en etkin müdahale eden ülkelerin başında geldiğini ve son derece aktif ve kararlı bir çaba içinde olduğunun altını çizen Kıran, "Dünyadaki ülkelerin üçte ikisinin Türkiye'nin yardımına başvurması zaten Türkiye'nin ne kadar güçlü bir sağlık sistemine sahip olduğunu ve koronavirüsle mücadeledeki konumunu gösteriyor, ispat ediyor. Biz, içeride en ufak bir zafiyete sebebiyet vermeden, bu tehditle mücadelede kendi önlemlerimizi alırken, bugün yarın, şu anda planlanmış, dünyanın 62 ülkesine yardım yapan bir ülkeyiz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınından önce de Türkiye'nin, sağlık sorunu yaşayan yurt dışındaki vatandaşların yanında olduğuna işaret eden Kıran, geçen iki-üç yılda, dünyanın dört bir tarafından yaklaşık 400 Türk vatandaşının ambulans uçaklarla ücret talep edilmeksizin Türkiye'ye getirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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