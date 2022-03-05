107 kilo eroinle yakalanan sanık: 600 bin TL teklif ettiler, gaflete düştüm

KOCAELİ'de, narkotik polislerince 107 kilo eroin taşınan 2 TIR'da yakalanan tutuklu sanıklar baba ve 2 oğlu ile kuzeninin yargılanmasına başlandı. Savunma yapan baba İbrahim Karadaş, "Uyuşturucuyu taşımam için 600 bin TL para teklif ettiler. Anlık gaflete düştüm ve kabul ettim. Pişmanım, bir sefere mahsus beni affedin" dedi.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu 12 Ekim 2021'de, Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden 2 TIR'a, İzmit geçişinde operasyon düzenledi. Ekiplerin narkotik köpeği 'Talisca' ile yaptıkları aramada, TIR'ların dorselerinin çatı iskeletini oluşturan çelik boru profillerin içine gizlenen 447 paket halinde 107 kilogram eroin bulundu. Gözaltına alınan İbrahim Karadaş, oğulları Mehmet Fatih Karadaş ve A. Karadaş ile kuzeni Mehmet Mikail Korkmaz, 14 Ekim 2021'de mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.