107 gündür beklenen kavuşmada duygu dolu anlar

107 gün sonra tahliye olan Melek İpek'i cezaevi önünde kızları ve yakınları karşıladı.

107 gün sonra tahliye olan Melek İpek'i cezaevi önünde kızları ve yakınları karşıladı. Kızları ile 107 gün sonra gözyaşları içerisinde sarılan İpek, "Çok müthiş bir şey, tarifi mümkün değil" dedi.

Antalya'da geçen 8 Ocak tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan sonra eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurarak öldürmekten tutuklanan Melek İpek (31), 107 gün sonra tahliye oldu. Melek İpek'i cezaevi önünde kızları ve yakınları karşıladı. Melek İpek kızlarına sarıldığı sırada duygu dolu anlar yaşandı. Annelerini 107 gün sonra karşılarında gören çocuklar, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yanımda olan, destek olan herkese binlerce kez teşekkür ederim"

107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, "Çok müthiş bir şey, tarifi mümkün değil. Böyle olmasını ben hiçbir zaman istemedim. Yanımda olan, destek olan herkese binlerce kez teşekkür ederim. Bu kararı bekliyordum. Bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Eve gittiğimde kızlarımla birlikte uyuyacağım" dedi.

"Zafer kazanmış edasında değiliz"

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran ise, "İlk duruşmanın olduğu günden beri 41 gün geçti. Olağanüstü bir gayretle 26 tanık dinlendi. Bilirkişi raporları incelendi ve bugün 41. günümüz. Her ne kadar Melek tutuklanalı 107 gün olmuş olsa da bugün 41. günde tahliye aldık. Zafer kazanmış edasında değiliz. Yaşanılanları tüm kamuoyu biliyor. Melek için yeni bir sayfa ortaya konuldu" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı