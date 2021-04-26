107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu
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107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu

İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu Melek İpek ve kızları cezaevi önünde gözyaşları içerisinde sarıldı -İpek: "Böyle olmasını hiçbir zaman ben istemedi" 107 gün sonra tahliye olan Melek İpek'i cezaevi önünde kızları ve yakınları karşıladı.

107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu

Melek İpek ve kızları cezaevi önünde gözyaşları içerisinde sarıldı

-İpek: "Böyle olmasını hiçbir zaman ben istemedi"

ANTALYA - 107 gün sonra tahliye olan Melek İpek'i cezaevi önünde kızları ve yakınları karşıladı. Kızları ile 107 gün sonra gözyaşları içerisinde sarılan Melek İpek, "Çok müthiş bir şey, tarifi mümkün değil" dedi.

Antalya'da geçen 8 Ocak tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan sonra eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurarak öldüren Melek İpek (31), 107 gün sonra tahliye oldu. Melek İpek'i cezaevi önünde kızları ve yakınları karşıladı. Kızları ile 107 sonra kavuşan Melek İpek'in sarılma anları duygu dolu anlara sebep oldu. Annelerini 107 gün sonra karşılarında gören çocuklar, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yanımda olan, destek olan herkese binlerce kez teşekkür ederim"

107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, "Çok müthiş bir şey, tarifi mümkün değil. Böyle olmasını ben hiçbir zaman istemedim. Yanımda olan, destek olan herkese binlerce kez teşekkür ederim. Bu kararı bekliyordum. Bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Eve gittiğimde kızlarımla birlikte uyuyacağım" dedi.

"Zafer kazanmış edasında değiliz"

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, "İlk duruşmanın olduğu günden beri 41 gün geçti. Olağan üstü bir gayretle 26 tanık dinlendi. Bilirkişi raporları incelendi ve bugün 41. Günümüz. Her ne kadar Melek, tutuklanalı 107 gün olmuş olsa da bugün 41. Günde tahliye aldık. Zafer kazanmış edasında değiliz. Yaşanılanları tüm kamuoyu biliyor. Melek için yeni bir sayfa ortaya konuldu" diye konuştu.

107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu
107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu
107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu
107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

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