107 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 107 adet değişik türlerde sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 107 adet değişik türlerde sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.

Operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler tarafından yapıldı. Kent merkezi Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde yapılan baskında Yağmur Ç, ve Mustafa Ç., isimli şahıslar gözaltına alındı. Ev ile birlikte şahısların yapılan üst aramasında ise 107 adet değişik türlerde sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 875 TL para ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen Yağmur Ç. ve Mustafa Ç., tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı