106 yaşındaki Şaziment teyzeye Anneler Günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

106 yaşındaki Şaziment teyzeye Anneler Günü sürprizi

106 yaşındaki Şaziment teyzeye Anneler Günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediyesi ekipleri, 106 yaşındaki Şaziment Çökren'i evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

İzmit Belediyesi ekipleri, 106 yaşındaki Şaziment Çökren'i evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü öncesinde İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, Kocaeli'nin en yaşlı annesi unvanını elinde bulunduran 106 yaşındaki Şaziment Çökren'i evinde ziyaret etti. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını ileten Sarıca ve Aksu, Şaziment Çökren'in Anneler Günü'nü kutladı.

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Neyzen Sokak'ta kızı Habibe Aras ve damadı Bekir Aras ile birlikte yaşayan 106 yaşındaki Şaziment Çökren, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti, İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu'ya teşekkür ederek dile getirdi. Korona virüs tedavisine devam edilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e geçmiş olsun dileklerini ileten Şaziment Çökren, başkan Hürriyet'e selam gönderdi.

Ekipler daha sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile tanışmak isteyen 88 yaşındaki Havva Ünal'a doğum gününde sürpriz yaptı. Korona virüs sebebiyle tedavisi devam eden Başkan Hürriyet'in katılamadığı sürpriz ziyarette belediye personeli başkan Hürriyet'in selamını ve hediyesini iletti. İzmit Belediyesi ekipleri Havva Teyze ile birlikte doğum günü pastası keserek önemli anları paylaştı. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ünal, Hürriyet'e geçmiş olsun dileklerini ileterek hediyeler için teşekkür etti. - KOCAELİ

106 yaşındaki Şaziment teyzeye Anneler Günü sürprizi
106 yaşındaki Şaziment teyzeye Anneler Günü sürprizi
106 yaşındaki Şaziment teyzeye Anneler Günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

En anlamlı armağan! Anneler Günü hediyesi, eşinden aldığı böbrek oldu
En anlamlı armağan! Anneler Günü hediyesi, eşinden aldığı böbrek oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cansu Dere Seda Sayan Barış Murat Yağcı
Spor Salih Uçan Ozan Tufan Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 106 yaşındaki Şaziment teyzeye Anneler Günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:04:41. #1.16#

title