106 yaşındaki Fadime Nine her Ramazan aksatmadan orucunu tutuyor
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106 yaşındaki Fadime Nine her Ramazan aksatmadan orucunu tutuyor

106 yaşındaki Fadime Nine her Ramazan aksatmadan orucunu tutuyor
11.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:35

106 yaşındaki Fadime Nine, her Ramazan aksatmadan orucunu tutuyor İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan ve nüfus kayıtlarına göre 106 yaşında olan Fadime Öztürk, çocukluğundan beri her Ramazan orucunu aksatmadan tutuyor.

106 yaşındaki Fadime Nine, her Ramazan aksatmadan orucunu tutuyor

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan ve nüfus kayıtlarına göre 106 yaşında olan Fadime Öztürk, çocukluğundan beri her Ramazan orucunu aksatmadan tutuyor. Kur'an-ı Kerim okumak için okuma-yazma öğrendiğini de belirten Öztürk, gözlük kullanmadan Kuran hatim ettiğini de belirtti.

1914 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde doğan, İzmir'de yaşayan bir asrı geride bırakan 106 yaşındaki Fadime Öztürk, iradesi ve azmi ile örnek oldu. Çocukluğundan beri her Ramazan ayında aksatmadan oruç tutan Öztürk, üç aylarda da belli günler oruç tuttuğunu söyledi. Oruç tutarken zorlanmadığını belirten Fadime Öztürk, küçüklüğünden beri böyle gördüğünü, oruç tutmanın sağlıklı kalmasında faydası olduğunu da ifade etti. 7 çocuğu ve 17 torunu olan, torunlarının çocuklarını da gören Fadime Öztürk, herkese oruç tutmaları yönünde öğütler verdiğini de söyledi.

Kur'an öğrenmek için okuma-yazma öğrendi; şimdi hatim ediyor

Her Ramazan oruç tutmayı aksatmadığını ifade ederek iradesini sergileyen Fadime Öztürk, başta okuma yazma bilmediğini, bu yüzden de geçmiş yıllarda Kur'an kursuna gidemediğini söyledi. Kur'an öğrenebilmek için okuma-yazma kursuna giden Fadime Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen gözlük bile kullanmadan Kuran hatim ettiğini bildirdi.

"Düşersem de oruçtan düşeyim"

Bu yaşında kadar aksatmadan oruç tuttuğunu ve ölene kadar da tutacağını söyleyen Fadime Öztürk, oruçtan dolayı sıkıntı çekeceği yönünde kendisine uyarıda bulunanlara da seslendi. Öztürk, "Hayatımda hiç oruç yemedim. Babam da tembih etmişti bana küçükken. Çocukluğumdan beri oruç tutarım ben. Çocuklarıma da oruç tutmaları gerektiğini hep söylerdim. Ömrüm yettiğince de oruç tutmayı istiyorum. Bazen bana 'oruç tutma, düşersin' diyorlar. Ben düşersem bundan düşeyim" dedi.

"Beni kabul etmeyen hocama diplomamı gösterdim ve sonrasında orada kursa başladım"

Okuma-yazma bilmediği için başta Kur'an kursuna kabul edilmediğini söyleyen Fadime Öztürk, Kur'an öğrenmek için okuma-yazma kursuna gittiğini söyledi. Azimle çalışarak hafızlık eğitimi aldığını belirten Öztürk, "Okuma-yazmam yoktu ben burada öğrendim. Kur'an öğrenmek için camiye gitmiştim kursa. Oradaki hoca okuma bilmediğim için kabul etmemişti. Ben de okuma yazma kursuna gittim ve okumayı öğrendim; sonra da Kur'an kursuna gittim. Beni kabul etmeyen hocama diplomamı gösterdim ve sonrasında orada kursa başladım. Şimdi ayetleri okuyorum, hatim ediyorum. Dua ediyorum devletimize, Cumhurbaşkanımıza, ailemize, çocuklarımıza ve hayırlı komşularımıza" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızı görürseniz eğer çok selamımı söyleyin kendisine"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da büyük sevgi beslediğini dile getiren Fadime Öztürk, kendisini evladı gibi sevdiğini söyledi. Öztürk, "Cumhurbaşkanımızı çok severim. Onu evlat gibi severim. Her orucumu açtığımda dua ederim. Mersin'de görevli polis torunum var. O da devlet görevlisi olduğu için Cumhurbaşkanını ne zaman görsem o gelir aklıma. Cumhurbaşkanımızın canının sağlığını istiyorum. Görürseniz eğer çok selamımı söyleyin kendisine. Allah ondan razı olsun. Anasına Allah rahmet eylesin, öyle bir çocuk büyüttüğü için" ifadelerini kullandı.

"Atatürk öldüğünde ben büyüktüm"

106 yaşındaki Fadime Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve Mustafa Kemal Atatürk'ü de hatırladığını söyledi. Fadime Öztürk, "Atatürk öldüğünde ben büyüktüm. 'Atamız ölmüş baba, Ata ne?' diye sordum babama. 'Büyük adamımızdı vefat etmiş' dedi bana. O zamanları hatırlıyorum. Kendisini görmedim, o zamanlarda televizyon da yoktu ama biliyorduk. Şimdi de televizyonlardan görüyorum Atatürk'ü" sözlerine yer verdi.

"Çayı sevmem, kahveyi severim"

Sağlıklı beslendiğini ve çocuklarının da kendisine iyi baktığını söyleyen asırlık çınar Fadime Öztürk, nasıl sağlıklı kaldığını da açıkladı. Öztürk, şöyle konuştu: "Üç aylarda da belli günlerde oruç tutuyorum; çocuklarıma da tutturuyorum. Ramazan'da sürekli oruç tutuyorum. Yoğurdu severim, yeşilliği severim. Bol su içmeyi severim. Çayı sevmem, kahveyi severim. Gelinler ve oğullarım da benim üstüme çok düşerler; bana iyi bakarlar. Allah hepsinden razı olsun. Gelinlerin, oğulların ve torunların senin üstüne düşer sana iyi bakarsa, yaşantın da iyi oluyor. Eşim vefat etti ama çocuklarım çok iyi bakıyor bana. Allah bu kadar ömür vermiş yaşıyoruz."

"Her sabah kalkar, kahvaltısını yapar Kuran kursuna giderdi"

Fadime Öztürk'ün oğullarından Mehmet Öztürk (65), annesinin her sabah Kur'an kursuna gittiğini belirtirken, 5 sene boyunca hafızlık eğitimi aldığını söyledi. Mehmet Öztürk, "7 kardeştik biz; birimiz vefat etti. Yakın çevrelerde yaşıyoruz. Annem üç aylarda bile oruç tutuyor. Hepsini tutamıyor ama belli günlerde mutlaka oruç tutuyor. Her Ramazan da orucunu aksatmadan tutar kendisi. 5 sene Kur'an kursuna gitti. Okuma yazması yok diye almadılar onu kursa; o da halk eğitim merkezinde okuma-yazma kursuna gitti. Sonra camideki kursa katıldı. Orada da sertifika aldı. Devamlı giderdi kursa, sadece bu sene gidemedi annem. Her sabah kalkar, kahvaltısını yapar Kur'an kursuna giderdi" dedi.

106 yaşındaki Fadime Nine her Ramazan aksatmadan orucunu tutuyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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