106 yaşındaki Fadime Nine, her Ramazan aksatmadan orucunu tutuyor İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan ve nüfus kayıtlarına göre 106 yaşında olan Fadime Öztürk, çocukluğundan beri her Ramazan orucunu aksatmadan tutuyor.