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106 yaşında korona virüsü yendi

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106 yaşında korona virüsü yendi

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan ve korona virüse yakalanan Meryem Şan isimli 106 yaşındaki hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan ve korona virüse yakalanan Meryem Şan isimli 106 yaşındaki hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Altı gün boyunca Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 1915 doğumlu "Telli Ebe" lakaplı Kavuncu köyünde yaşayan Meryem Şan'ın, hiç aşı olmadığı için hastalığı ağır atlattığı öğrenildi. Yoğun Bakım Ünitesinde solunum cihazı takılarak tedavi gören Şan, sağlığına kavuşturan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

(İHA)

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