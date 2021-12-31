106 litre sahte içkiyi aracın motor ve bagajına gizlemişler - Haberler
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106 litre sahte içkiyi aracın motor ve bagajına gizlemişler

106 litre sahte içkiyi aracın motor ve bagajına gizlemişler
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN'de, otomobilin motor ve bagaj kısmına gizlenen 106 litre sahte içki ve 42 anason kiti ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındıİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ve Erdemli ilçelerinde sahte alkol imalatı yapıldığı belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

MERSİN'de, otomobilin motor ve bagaj kısmına gizlenen 106 litre sahte içki ve 42 anason kiti ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ve Erdemli ilçelerinde sahte alkol imalatı yapıldığı belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, otomobilin motor ve bagaj kısmına gizlenen 106 litre sahte içki ve 42 anason kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli ise işlemleri için jandarmaya götürüldü.


106 litre sahte içkiyi aracın motor ve bagajına gizlemişler

106 litre sahte içkiyi aracın motor ve bagajına gizlemişler

106 litre sahte içkiyi aracın motor ve bagajına gizlemişler

106 litre sahte içkiyi aracın motor ve bagajına gizlemişler

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

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