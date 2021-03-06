106 günlük hasreti giderdiler

Orta seviye risk grubunda bulunan Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasını fırsat bilen vatandaşlar, kendilerini caddelere attı. Uzun bir aradan sonra kentin en işlek meydanı hafta sonu kalabalığını gördü.

Denizli'de 20 Kasım 2020'den itibaren devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması son kabine toplantısının ardından kaldırıldı. Yaklaşık 106 gün sonra hafta sonunu dışarıda geçirecek olan Denizlililer kendilerini adeta cadde ve meydanlara attı. Kentin kalbi olarak tabir edilen 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar meydanında adeta vatandaşların akınına uğradı. Aileleri ile hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, park ve mesire alanlarının yanı sıra kentin cadde ve sokaklarında vakit geçirdi.

"İnsan görmeyi bile özledik"

Korona virüsten dolayı neredeyse insan görmeyi bile özlediklerini belirten ve ilk hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilerek dışarıya çıkan Onur Akan, "Bizde aylar sonra çınarımıza geldik. Denizli'nin kalbi burası. İhtiyaçlarımız olduğu için geldik, birazda gezmek istedik. Aylardır tam bir kapanmaya yakın kapandık. Beklentimin üstünde bir kalabalık var. İnsanlar caddede yürürken sosyal mesafeye dikkat edebiliyor ama oturma konusunda eski alışkanlıklarımız devam ediyor. Özledik tabi ki de insan görmeyi. Korona virüsten dolayı çocuklar okula gidemedi bizde işlerimizi takip edemedik. İnsan insanı yine de özlüyor. Bu hareketlilik tam bahar döneminde özleniyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı