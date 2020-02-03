106 bin adet boş makaron ele geçirildi
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106 bin adet boş makaron ele geçirildi

Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesinin arama kararı ile bir iş yerinde yapılan aramada 106 bin boş makaron ele geçirildi.

03.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:40
106 bin adet boş makaron ele geçirildi

Sulh Ceza Mahkemesinin arama kararı ile bir iş yerinde yapılan aramada 106 bin boş makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl genelinde duman uygulamasında Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen arama kararı sonrasında bir iş yerinde yapılan aramada 106 bin adet boş makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında 4733 sayılı tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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