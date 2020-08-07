1050 uyarıcı hap ele geçirildi Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1050 uyarıcı hap ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1050 uyarıcı hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul'dan kente çok sayıda uyarıcı hap getirileceği bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla ekipler, kent girişinde durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, araç içerisine gizlenmiş 1050 uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA