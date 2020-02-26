105 yaşında ilk doğum gününü kutladı

26.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:41

Sosyal belediyecilik alanında 7'den 70'e herkes için önemli hizmetlere imza atan Serdivan Belediyesi, ilçedeki yaşlıların özel günlerini de unutmuyor.



Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu kapsamda, Kuruçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Cevahir Mayhoş ile Meşeli Mahallesi'nde ikamet eden Burak Naz'ı ziyaret ederek, doğum günü sürprizi yaptı.



Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelinin yer aldığı ziyaretlerde; 105 yaşına ayak basan Cevahir Mayhoş hayatı boyunca ilk kez doğum günü kutladığını ve bu anlamlı sürprizin kendisini çok duygulandırdığını ifade etti. 21'inci yaşına giren bedensel engelli Burak Naz ise böbrek hastalığı nedeniyle haftada 3 gün diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, sadece bugün değil her zaman yanlarında olan Serdivan Belediyesi'ne ince düşünceleri için ayrıca teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA