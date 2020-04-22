105. Sokakta 23 Nisan kutlamaları balkonlardan bayraklarla yapılacak
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Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Türkiye, Güncel

105. Sokakta 23 Nisan kutlamaları balkonlardan bayraklarla yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlamak için Marmaris'te bayrak seferberliği başladı.

22.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:16
105. Sokakta 23 Nisan kutlamaları balkonlardan bayraklarla yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlamak için Marmaris'te bayrak seferberliği başladı.

105. sokak kutlamalarını her yıl geleneksel hale getiren 66 yaşındaki terzi Salih Yazgan, korona virüsü (kovid-19) salgını sebebiyle evde kalmak zorunda kalmasına rağmen boş durmadı 'Çocukların Salih dedesi', evindeki yüzlerce Türk Bayrağı, Atatürk posteri ile afişleri tek tek yıkadı, ütüledi, paketledi, 105 Sokak'ta dağıtılmasını sağladı. Hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan maddi destek almadan, binlerce kişinin katıldığı 105 Sokak'taki 23 Nisan kutlamalarını gerçekleşmesine öncülük eden Salih Yazgan, bu yıl yaşından ötürü Selimiye Mahallesindeki evinde kendini izole ediyor olsa da videolu mesaj yolladı.

Sokak sakinlerinden oluşan gönüllüler vasıtasıyla bayraklar bugün dağıtılmaya başlandı. Sokak 2014'ten bu yana her 23 Nisan öncesinde olduğu gibi görenlerin ilgisini ve takdirini toplayan bir hal aldı.

Gönüllülerin balkonlarına asması için 6 metrekarelik Bayrak teslim ettiği, biri 3, diğeri 5 yaşındaki iki çocuk sahibi Özmen ailesinin annesi, "Daha önce kullandığımız Bayrak hem daha küçük hem de biraz eskimişti. 23 Nisan neşesini şimdiden evimize çocuklarımıza tattıran sokak komşumuz Salih ağabeyimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Salih Yazgan, 2021'de yine 105 Sokak'ta kutlama yapmanın arzusunu duyduğunu belirterek şunları söyledi: "İnşallah, alınan önlemler sonrası korona belasından en kısa sürede kurtulur, seneye 105 Sokaktaki kutlamalarda buluşuruz. Çocukları, onları şenlendirmeyi, eğlendirmeyi çok ama çok özledim. Bu vesileyle herkesi, tüm ülkeyi evlerinin pencerelerini, balkonlarını Türk Bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle süslemeye, yetkililerin çağrıları doğrultusunda 23 Nisan coşkusunu çocuklarımıza tattırmaya çağırıyorum. Bu sene evdeyiz evlerimizden kutlayacağız" dedi.

105 sokak gönüllüsü olan, gösterileriyle sokaktaki kutlamalara yıllarca renk katan Türkiye'nin en ünlü illüzyonistlerinden Mandrake Kemal de dileyen her çocuğa Atatürk posteri dağıtmaya başladı.

100 metre uzunluğundaki sokak, 2 bine yakın Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle donatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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