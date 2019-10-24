24.10.2019 17:52

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye halkının hayatını ve geleceğini bölge ile ilgili büyük planların mezesi olarak kullanmaya kalkanların karşısına önce biz dikileceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde katılımcılara hitap eden Erdoğan, Suriye konusunda asıl çözümün Suriye'deki tüm kesimlerin katılımıyla oluşturulacak yeni anayasanın teşkilinden ve buna göre yapılacak özgür seçimlerle şekillenecek yeni yönetimin iş başına gelmesinden geçtiğini, dolayısıyla 30 Ekim'de Cenevre'de yapılacak buluşmanın çok büyük önem arzettiğini söyledi.

Erdoğan, gerek Astana gerek Cenevre'de yürütülen görüşmelerin herkesin kabul edebileceği makul bir anlaşmayla sonuçlanması gerektiğine dikkati çekerek, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması ancak bu sürecin başarısıyla mümkündür. Aksi takdirde ne Şam yönetimini kimse muhattap alır ne de ülkedeki kaos sona erer. Gerçekten derdi Suriye'nin ve Suriye halkının geleceği olan herkesin bu sürecin başarısı için gayret göstermesi şarttır." diye konuştu.

Yeni anayasa çalışmaları ve sonrasında ülkenin yeni yönetiminin belirlenmesi sürecinin Suriye konusundaki niyetlerin ortaya konacağı bir test olacağını belirten Erdoğan, "Türkiye olarak bizim bu konudaki samimiyetimizi ve gayretimizi kimse inkar edemez. Süreci terör örgütlerini veya rejimi kullanarak sabote etmeye kalkacak herkesi dünya kamuoyuna ifşa edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Suriye halkının hayatını ve geleceğini bölge ile ilgili büyük planların mezesi olarak kullanmaya kalkanların karşısına önce biz dikileceğiz. Çünkü bu işin en büyük yükünü taşıyan biziz, en büyük bedeli ödeyen biziz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve Rusya ile varılan mutabakatların amacına ulaşmasının, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin Türkiye sınırlarından başlayarak, Suriye topraklarındaki varlığının tamamen sona erdirilmesine bağlı olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Bunu muhataplarımıza da her fırsatta ifade ediyoruz. İster Amerika ister Rusya ister rejim isterse bir başka güç olsun, terör örgütlerinden herhangi birini, isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz. Bu durumda hiç kimse kusura bakmasın, kendi bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz. Bu yolda ödeyeceğimiz bedelin büyüklüğünü de küçüklüğünü de asla hesap etmeyiz."

Erdoğan, geçmişte bu oyunun çok oynandığını ama gelinen noktada tüm dünyanın, PKK ile YPG'nin aynı örgüt olduğunu kabul ettiğini dile getiren Erdoğan, "Yine DEAŞ'ı, yıllarca PKK/YPG'yi koruyup, kollamanın bahanesi olarak görenler bugün aslında her iki örgütün tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi aynı amaca hizmet ettiğini de gördü. Uluslararası toplumun bunca vakittir iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde kurguladığı bir şantajın oyuncağı haline dönüşmüş olması maalesef çok acıdır. Hele hele koca devletlerin bu trajik oyunu ciddi ciddi sahiplenmeye kalkmaları çok daha acıdır. Türkiye'nin 9 Ekim saat 16.00'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı bu şantaj ve tiyatro sahnesini yıkmış, hakikatleri ortaya çıkarmıştır. Biz bu harekatta sadece kendi sınırlarımızı güvenlik altına almakla Suriyeli kardeşlerimizin önemli bir bölümüne ülkelerine geri dönüş imkanı sağlamakla kalmadık, aynı zamanda bu harekatla pek çok devlete ve kesime terör örgütlerinin kendilerini soktuğu cendereden kurtulma şansını da verdik." şeklinde konuştu.

"Barış Pınarı Harekatı'yla takke düşmüş kel görülmüştür"

Türkiye'yi hedef alan öfke selinin sebeplerinden birinin de bu gerçeğin ortaya çıkması olduğunu aktaran Erdoğan, çünkü Suriye'deki kaotik durumun uzunca bir süredir asıl niyetleri, asıl projeleri ve asıl hesapları gizlemenin örtüsü olarak kullanıldığını anlattı.

Özellikle Avrupalı ve Amerikalı politikacılardan rejime kadar pek çok kesimin kendi başarısızlıklarını, terör örgütünü perde yaparak, gözlerden saklama yoluna gittiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi gel gör ki bu teröristlere ev sahipliği yapan Amerika senatosunda, kongresindeki insanları görüyoruz. Ne zamandan beri siz teröristlerle bu kadar dost oldunuz ya? Buna nasıl bu şekilde el verirsiniz? Ama bunun bedelini öyle zaman gelir ki canınız yanar o zaman ödersiniz. Barış Pınarı Harekatı'yla tam manasıyla takke düşmüş kel görülmüştür. Türkiye'ye karşı öfke nöbetleri geçirenlere diyoruz ki artık bu oyun bitti. Gelin hep birlikte ülkelerimiz ve Suriye halkı için en iyisi, en doğrusu, en hayırlısı neyse onu yapacağımız yeni bir iklim oluşturalım. Türkiye'yi karşısına, terör örgütlerinin yanına alıp çıkacak ve bu işi karla sonuçlandırabilecek kimse yoktur. Buradan tüm dünyayı, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları için PKK/YPG'nin en az DEAŞ kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu görmeye, kabul etmeye ve tavır almaya davet ediyorum. İşte bunu başardığımız gün sadece Suriye'deki krizi çözmekle kalmaz, aynı zamanda dünyanın geleceği için de çok önemli bir kazanım sağlamış oluruz."

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ve ardından yaşanan sürecin bu yönde hayırlı neticelere tebdil olması temennisinde bulundu.

Bir kez daha yeni göreve başlayacak kaymakamları tebrik edip, gidecekleri ilçelerde başarılar dileyen Erdoğan, "İlçelerdeki vatandaşlarımızı da sakın ha makama kapanıp, camdan seyretmek suretiyle değil, onların kapısını çalmak suretiyle onlara misafir olmayı veya onları da siz makama davet etme gayretiyle bu süreci çalıştırın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursu ilk üçte bitiren kaymakamlara sertifikalarını takdim etti. Daha sonra kaymakamların atamaları kura çekme usulüyle gerçekleştirildi.

(Bitti)

Kaynak: AA