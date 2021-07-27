1047 Games, finansman turunda 10 milyon dolar topladı!

Splitgate geliştiricisi 1047 Games, yakın tarihli bir finansman turunda 10 milyon dolar topladığını duyurdu. 1047 Games CEO'su konu ile ilgili açıklamalarda bulundu!

Şirket, yatırımın, oynaması ücretsiz nişancı Spiltgate'in sunucu kapasitesini ve kararlılığını artırmak için kullanılacağını söyledi. Ayrıca, fon geliştirme ekibini genişletmek için kullanılacak.

Finansman turu, İnsan Sermayesi tarafından yönetildi. Bu yılın başlarında, stüdyonun 6,5 milyon dolar topladığı bir önceki finansman turunu takip ediyor.

Splitgate, açık betası iki milyon oyuncu tarafından oynandı. Bu durum oyunun mevcut sunucularını etkilemiş oldu. Buna karşılık, 1047 Games, sunucu sorunlarını düzeltmek için oyunun resmi çıkışını Ağustos ayına erteledi.

1047 Games'in kurucu ortağı ve CEO'su Ian Proulx yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, Splitgate topluluğunun bize gösterdiği inanılmaz karşılama karşısında şaşkına döndü," dedi.

"Sunuculara erişmeye çalışan oyunculardaki hızlı ve ani artış, beraberinde bir takım teknik sorunları getirdi. Şu an bu sorunları çözme aşamasındayız."