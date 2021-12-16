1030 rakımlı Ahmetusta geçidi kar yağışıyla beyaza bürüdü - Haberler
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1030 rakımlı Ahmetusta geçidi kar yağışıyla beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

1030 rakımlı Ahmetusta geçidi kar yağışıyla beyaza bürüdüKARABÜK Karabük'ün yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini devam ettiriyor.

KARABÜK (İHA) - 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi kar yağışıyla beyaza bürüdü

KARABÜK Karabük'ün yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini devam ettiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimleri dün itibariyle beyaz örtüyle kaplanmıştı. Keltepe Kayak Merkezinin ardından kar yağışıyla Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi de beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen bazı sürücüler araçlarını durdurarak cep telefonları ile doğayı görüntüleyip kar topu oynadılar.

Trafik Şube Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı çalışmalarını sürdürüyor.

1030 rakımlı Ahmetusta geçidi kar yağışıyla beyaza bürüdü

1030 rakımlı Ahmetusta geçidi kar yağışıyla beyaza bürüdü

1030 rakımlı Ahmetusta geçidi kar yağışıyla beyaza bürüdü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri

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