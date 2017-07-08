103 Yıl Sonra Patlayan Top Mermisinden Öldü
103 yıl sonra patlayan top mermisinden öldü 103 yıl sonra Çanakkale şehidiÇANAKKALE - Çanakkale'de bir kişi bulduğu tarihi top mermisini kesmeye çalışırken hayatını kaybetti.
103 yıl sonra patlayan top mermisinden öldü
103 yıl sonra Çanakkale şehidi
ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir kişi bulduğu tarihi top mermisini kesmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Erenköy'de meydana gelen olayda, 73 yaşındaki Kazım Perçin, evinde tarihi top mermisini canavarla kesip barut çıkartmak istedi. Çanakkele savaşından kalma merminin patlaması sonucu Perçin, hayatını kaybetti.
Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırılırken jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı.