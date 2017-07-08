103 yıl sonra patlayan top mermisinden öldü

103 yıl sonra Çanakkale şehidi ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir kişi bulduğu tarihi top mermisini kesmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Erenköy'de meydana gelen olayda, 73 yaşındaki Kazım Perçin, evinde tarihi top mermisini canavarla kesip barut çıkartmak istedi. Çanakkele savaşından kalma merminin patlaması sonucu Perçin, hayatını kaybetti.

Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırılırken jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı.