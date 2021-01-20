103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı
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103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı

20.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:33
103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Rukiye Pala'ya koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Rukiye Pala'ya koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı. Sağlık çalışanlarının özel ilgi gösterdiği Pala, salgından korunmak için herkesin aşı olması gerektiğini söyledi. 

Tavas ilçesine bağlı kırsal Nikfer Mahallesi'nde yaşayan 1918 doğumlu 103 yaşındaki Rukiye Pala, koronavirüs aşısı oldu. Kızı Aysel ve torunu Sinan Günay ile birlikte Nikfer Aile Sağlık Merkezi'ne gelen Pala'ya sağlık çalışanları tarafından koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı. 2 bin 125 nüfuslu mahallenin en yaşlısı olan Rukiye Pala, bir süre gözetim altında tutuldu ardından da evine gönderildi.

RUKİYE NİNE MUTLU OLDURukiye Pala'nın kızı Aysel Günay, annesinin aşı olduğu için sevindiğini söyledi.Günay, "Annem yaşından dolayı öncelikli aşı yapılacaklar arasında. Gerçek yaşı 105, nüfus kağıdına göre 103 görünüyor. Mahallenin en yaşlısı, 9 çocuk sahibiydi, üçü vefat etti, altısı hayatta. Aşı olacağını öğrenince kendisi hemen gelmek istedi" dedi.

Rukiye Pala da yaşını gösteren nüfus kağıdıyla birlikte geldiği sağlık merkezinde herkesin aşı olması gerektiğini hatırlattı.

 


103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı
103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı
103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı
103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı
103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı
103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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