103 yaşında Covid-19'u yenen İtalyan kadın: Cesaret, kudret ve inançla iyileştim Salgının en fazla can aldığı ülkelerden İtalya'da nüfusun yaşlı olması acı tabloda en büyük rolü oynadı. Hastalığı yenen 'koca çınarların' hikayeleri şimdi herkese ilham oluyor, kararan atmosferi bir nebze aydınlatıyor.

Covid-19'u yenen 103 yaşındaki Ada Zanusso, hayatta kalabilmesini cesaretine, gücüne ve inancına bağlıyor. Salgının en fazla can aldığı ülkelerden İtalya'da nüfusun yaşlı olması, acı tabloda en büyük rolü oynadı. Hastalığı yenen 'koca çınarların' hikayeleri şimdi herkese ilham oluyor, kararan atmosferi bir nebze aydınlatıyor. Lessona'daki Maria Grazia adlı huzurevinin dışında, ölenlerin anısına bayraklar yarıda dalgalanırken, içeride ise 'umudun kesildiği bir kişinin' kurtulmuş olmasının sevinci var. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com