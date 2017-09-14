103 Yaşında Ameliyat Oldu

Denizli'de uzun süredir kalça ağrısı çeken 103 yaşındaki Ümmühan Tok, Servergazi Devlet Hastanesinde yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.



Babadağ ilçesinde yaşayan ve 1 Temmuz 1914 doğumlu, ilçenin en yaşlı insanı olarak bilinen Tok'un ağrıları dayanılmaz hale gelince, çocukları tedavisi için Servergazi Devlet Hastanesine götürdü.



Hastanede Tok'u muayene eden Ortopedi Uzmanı Dr. Sefa Kösem, hastanın ağrılarının kalça kemiği kırıklığına bağlı olduğunu belirleyerek, hemen ameliyata karar verdi.



Başarılı bir ameliyat geçiren Tok kalça kemiğine takılan platin sayesinde ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu.



Dr. Tok gazetecilere yaptığı açıklamada 103 yaşında olan hastasının bu güne kadar ameliyat ettiği en yaşlı hasta olduğunu belirterek, "Ümmühan Tok ninemiz bize geldiğinde kalçasında kırık vardı. Hastamızın yaşı itibariyle riski bir ameliyattı. Belden itibaren hastamızı uyuşturarak yarım saat gibi kısa bir sürede kapalı yöntemle hastamızın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik." dedi.