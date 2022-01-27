103 suç kaydı olan dolandırıcılık şüphelisi villada yakalandı - Haberler
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103 suç kaydı olan dolandırıcılık şüphelisi villada yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Tezcan Solmaz - Güncel
103 suç kaydı olan dolandırıcılık şüphelisi villada yakalandı

DÜZCE'de, 5 ilde kredi kartı dolandırıcılığından aranan ve 103 suç kaydı bulunan Tuncay B. (30), jandarma tarafından villada yakalandı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, 5 ilde kredi kartı dolandırıcılığından aranan ve 103 suç kaydı bulunan Tuncay B. (30), jandarma tarafından villada yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa'da 30 ayrı 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarınının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından aranan Tuncay B.'yi fiziki ve teknik takibe aldı. Hakkında 103 suç kaydı olan Tuncay B.'nin, Şıralık Mahallesi'nde lüks bir villada kaldığı tespit edildi. Dün, villaya yapılan baskında Tuncay B. yakalanırken, bilgisayar ve telefonlara el konuldu. Tuncay B. gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Dolandırıcılık, Kredi Kartı, Jandarma, Düzce, Güncel, Haber

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