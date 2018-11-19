103 Şehidimizin Katili 18 PKK'lı Terörist, "Eşek Arısı" Olarak Bilinen Drone ile Öldürüldü

TSK, terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü Hançer-2 operasyonunda, 103 şehidin katili 18 PKK'lı teröristin nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı. 103 şehidimizin katili 18 PKK'lı terörist, "eşek arısı" diye bilinen mini drone'un desteğiyle 504 saatlik müthiş takiple etkisiz hale getirildi.

3'Ü ÜST DÜZEY 18 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Sabah gazetesinin haberine göre, Cudi Dağı'nda 3 üst düzey terörist dahil 18 PKK'lının etkisiz hale getirildiği nefes kesen operasyonun detayları ortaya çıktı. 11 Ekim'de "Hançer-2" operasyonuyla başlayan takip şöyle gelişti:

Gabar'da öldürülen teröristlerin dijital materyalleri çözüldü. Telsizden yollanan şifreli mesajlar deşifre edildi. Bir grup teröristin PKK yayınına verdiği röportajdaki fotoğraftan yerleri belirlendi.

"BÖLGE ÇEMBERE ALINDI, TERÖRİSTLER GRUPLAR HALİNDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı. "Eşek arısı" diye tabir edilen sessiz mini drone devreye sokuldu. Bölge çembere alındı. 2 Kasım'daki büyük operasyonla teröristler gruplar halinde öldürüldü.