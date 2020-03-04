103 maden şehidi törenle anılacak

04.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:21

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Armutçuk grizu faciasının 37'inci Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.



Törende, konuşmalar yapılacak, Maden Şehitleri ile İdlib Şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. 7 Mart 1983 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 103 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 7 Mart gününün hafta sonuna gelmesi ve yeraltı maden işletmelerinde çalışma olmaması nedeniyle, 6 Mart 2020 Cuma günü sabah saat: 07.45'te TTK Armutçuk Müessesesi'nde düzenlenecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA