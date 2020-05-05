HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

103 kulübe 5 bin adet maske dağıtımı başladı

103 kulübe 5 bin adet maske dağıtımı başladı
05.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:35

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Zonguldak'ta faaliyet gösteren 103 kulübe 5 bin adet maske dağıtımı ücretsiz olarak başladı.

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Zonguldak'ta faaliyet gösteren 103 kulübe 5 bin adet maske dağıtımı ücretsiz olarak başladı.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı ve TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez korona virüs nedeniyle maske sıkıntısı çeken kulüpler için maske dağıtılacağını açıklamıştı. Düşmez'in gönderdiği 5 bin adet maske dün Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna ulaştı. Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Amatör Spor Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akardaş, Federasyon binasında kulüplere maske dağıtımına başladı. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, desteklerinden dolayı Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez'e teşekkür ederek, "Ülkemizde baş gösteren korona virüs nedeniyle ülkemizde spor müsabakaları iptal edilmişti. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez önderliğinde tüm spor kulüplerine maske dağıtılması kampanyası başlamıştı. Bu nedenle Zonguldak ilimize Amatör Spor Kulüplerimize dağıtılmak üzere maskeler geldi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç ve Amatör Spor Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akardaş yönetiminde maske dağıtımına başladık. Başta Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez'e ve herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Zonguldak ASKF Başkanı Demir: "Zonguldak'taki ivmeyi değiştireceğimize inanıyoruz"

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, kendilerinin çok büyük bir aile olduklarını belirterek, "Mart ayında başlayan korona virüs nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Ama görüyoruz ki biz çok büyük bir aileyiz. Korona virüsü yenmek için ülkemiz canla başla uğraşıyor. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından bizlere maske gönderildi. Ramazan ayı nedeniyle birlik beraberliğimiz için gerekli hizmetleri yaptık. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile Zonguldak'taki ivmeyi değiştireceğimize inanıyoruz. Biz bu hizmetleri devam ettireceğiz. Sizler de bu ailenin bir parçasısınız" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Karantinada sürpriz! Ronaldo, aşkının yaptığı paylaşıma çok sevinecek Spor
Karantinada sürpriz! Ronaldo, aşkının yaptığı paylaşıma çok sevinecek
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti Spor
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik Spor
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Spor
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor Spor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi...
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Irrfan Khan Nur Yerlitaş Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Bülent Uygun Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: 103 kulübe 5 bin adet maske dağıtımı başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 14:43:16. #1.15#
title