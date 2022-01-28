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103 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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103 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Dolandırıcılık suçundan Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ile birlikte 11 farklı şehirde araması olan, hakkında 103 ayrı suç kaydı bulunan T.B. JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - DÜZCE (İHA) – Dolandırıcılık suçundan Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ile birlikte 11 farklı şehirde araması olan, hakkında 103 ayrı suç kaydı bulunan T.B. JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'nin farklı illerinde nitelikli dolandırıcılık ile bilişim sistemleriyle banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 11 farklı şehirde aranan 103 ayrı kaydı bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından 6 aylık süren çalışmalar soncunda Düzce'de yakalandı. Lüks villada yakalanan T.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

103 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Dolandırıcılık, İstanbul, İzmir, Düzce, 3. Sayfa, Haber

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